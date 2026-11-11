Песков: Армения не участвует в работе ОДКБ, организация отреагирует на это

Песков заявил, что Армения не принимает участие в работе ОДКБ Песков: Армения не участвует в работе ОДКБ, организация отреагирует на это

Москва11 ноя Вести.Армения не принимает участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), соответствующая реакция поступит позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян выбирает бойкотировать ОДКБ, а не выйти из организации.

Армения не участвует в работе ОДКБ, это очевидно сказал Песков

10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет настаивать на исключении Армении из ОДКБ.