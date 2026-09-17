Пашинян заявил, что не опасается исключения Армении из ОДКБ Пашинян заявил, что не опасается исключения Армении из ОДКБ

Москва17 сен Вести.Армения не возражает против исключения страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

После заседания правительства Пашинян сказал журналистам, что Армении не нужно угрожать исключением из ОДКБ.

Хотят исключить - пусть исключают. Таково наше мнение заявил армянский премьер-министр

В контексте выхода из ОДКБ сам Пашинян пока ограничивается заявлениями. Последний раз он высказывался на эту тему в августе, когда заявил, что будет очень доволен, если организация исключит Армению и освободит его от дилеммы выходить или не выходить.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ереван волен покинуть ОДКБ, если Армения не нуждается в членстве.

По мнению сотрудника Института международных исследований МГИМО Николая Силаева, слова о выходе из ОДКБ являются лишь способом политического выживания Пашиняна. В этом вопросе он намерен переложить ответственность на Россию, чтобы позже обвинить ее в притеснении.