Депутат Ханданян заявил, что Армения не видит пути назад в ОДКБ

В партии Пашиняна исключили возвращение Армении в ОДКБ Депутат Ханданян заявил, что Армения не видит пути назад в ОДКБ

Москва11 авг Вести.Армения не планирует возвращаться к полноценному участию в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил журналистам депутат парламента страны от правящей партии "Гражданский договор" Саргис Ханданян.

Армения уже несколько лет фактически приостановила свое участие в деятельности организации. По словам Ханданяна, нынешняя позиция Еревана не предполагает изменения курса.

Армения уже несколько лет заморозила свое членство в ОДКБ, и, по сути, мы не видим пути назад сказал парламентарий

Комментируя возможное лишение Армении права голоса в ОДКБ, Ханданян отметил, что не видит причин или обстоятельств, которые могли бы привести к активизации участия республики в организации.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что вопрос о лишении права голоса Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите 11 ноября.