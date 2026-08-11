Галузин: вопрос о праве голоса Армении в ОДКБ могут рассмотреть 11 ноября

Названа возможная дата рассмотрения вопроса о праве голоса Армении в ОДКБ Галузин: вопрос о праве голоса Армении в ОДКБ могут рассмотреть 11 ноября

Москва11 авг Вести.Вопрос о лишении права голоса Армении в Организации Договора о коллективной безопасности может быть рассмотрен на саммите ОДКБ 11 ноября. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат напомнил, что любые решения о возможном принятии ограничительных мер в отношении одного из членов ОДКБ полностью относятся к прерогативе Совета коллективной безопасности, в который входят главы государств - участников организации.

Совет вправе принимать такие решения на основе положений устава организации... Следующее заседание совета пройдет в Москве 11 ноября сказал Галузин

Ранее постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что принятие решения о возможном лишении Армении права голоса в органах организации потребует общего согласия стран-участниц.