Пашинян вспомнил сюжет армянской сказки, говоря об ОДКБ и России Пашинян сравнил с сюжетом армянской сказки ситуацию с ОДКБ и Россией

Москва17 сен Вести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что если республику хотят исключить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то пусть исключают. Об этом сообщает издание NEWS.am.

По мнению Пашиняна, от страны ждут поведения, напоминающего то, о чем рассказывается в армянской сказке "Смерть Кикоса".

Пошел [мужчина] свататься, у него родился сын, назвали Кикосом, [надели] шапку с помпоном, сняли, он упал на камень — ой, Кикос, ой, сынок. Наше мнение заключается в том, что, если хотят нас исключить, пусть исключают заявил Пашинян

Премьер-министр Армении также добавил, что если страну не хотят исключать из ОДКБ, то "пусть не исключают".

Кроме того, Пашинян высказался и о российской военной базе в Гюмри, заявив, что Армения никогда не поднимала этот вопрос. Как он выразился, "подняла Россия", и Армения теперь "занимает позицию по этому поводу". Пашинян также заявил, что база не имеет значения для безопасности Армении, поэтому если Россия хочет ее оставить, то республика готова обсудить условия.

После этого Пашинян снова провел аналогии со сказкой "Смерть Кикоса".

В сказке "Смерть Кикоса" рассказывается о дочери крестьянина, которая пошла к роднику и представила, как однажды создаст семью и родит сына по имени Кикос, а мальчик погибнет на этом месте. Девушка, ее мама и сестры так хорошо представили эти события, что горько плакали, и в итоге вся семья успокоилась только после того, как по решению отца провела панихиду.

Кроме того, в ходе брифинга Пашинян признал наличие проблем в отношениях с Россией.