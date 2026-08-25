Пашинян заявил, что миротворцы ОДКБ не войдут в Армению Пашинян обвинил оппозицию в желании ввести военных ОДКБ в Армению

Москва25 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию в желании ввести в республику войска Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом политик заявил во время выступления в парламенте страны.

В ходе речи он заявил, что "миротворцами являются сами народы", включая народы Армении и Азербайджана.

У оппозиции есть совершенно конкретная миссия - добиться того, чтобы миротворцы ОДКБ вошли в Армению. Я вас разочарую: миротворцы ОДКБ не войдут в Армению… Вообще никакие миротворцы не войдут в Армению, потому что мир установлен цитирует премьера Армении портал 1lurer

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал заявления Никола Пашиняна о том, что Армения ждет исключения из ОДКБ, несостоятельными. Он подчеркнул, что если Ереван не желает состоять в ОДКБ, он должен принять решение о выходе из организации самостоятельно.