Депутат Чепа: Армения лишится всех подарков от РФ в случае сближения с Европой

В ГД пообещали лишить Армению многих привилегий в случае сближения с Западом Депутат Чепа: Армения лишится всех подарков от РФ в случае сближения с Европой

Москва25 авг Вести.Россия заберет у Армении все "подарки" и преференции, если Ереван будет подыгрывать Западу. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В беседе с ТАСС он заметил, что Ереван не сможет одновременно усидеть в ЕС и ЕАЭС.

Они хотят получать все преференции от России и подыгрывать Западу. Пусть подыгрывают. Но мы тогда тоже, естественно, все наши подарки, которые на протяжении многих лет делали [этой] стране, уберем сказал депутат

Чепа также убежден, что заявления премьера республики Никола Пашиняна о том, что Армения ждет исключения из ОДКБ, несостоятельны.

Никто не будет (исключать Армению из ОДКБ, – прим. ред.), пусть сами выходят. Не хотят, пусть выходят. Никто никого не держит добавил он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армении нужно сделать выбор между Евросоюзом и Евразийским союзом, так как их нормы отличаются, и это приведет к глубоким противоречиям, которые будут вредны самому Еревану.