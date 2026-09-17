Москва17 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана обсуждать условия пребывания на территории республики 102-й российской военной базы. Об этом он сообщил журналистам в четверг после заседания правительства.

По словам главы армянского кабинета, события сентября 2022 года продемонстрировали, что база не играет ключевой роли в обеспечении безопасности страны.

События сентября 2022 года показали, что 102-я военная база не имеет жизненно важного значения для безопасности Армении. Если Россия решит вывести ее, мы не будем возражать. Если хотят не выводить, готовы обсудить этот вопрос. Мы готовы обсудить условия пребывания в Республике Армения не нужной нам базы отметил премьер-министр

При этом премьер подчеркнул, что ни один представитель Армении никогда не поднимал вопрос о выводе российской базы. И он сам никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным эту тему.