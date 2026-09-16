Пашинян заявил, что никогда не обсуждал с Путиным вывод российской базы Пашинян: Армения никогда не просила Россию вывести военную базу в Гюмри

Москва16 сен Вести.Армения никогда не поднимала перед Россией вопрос о выводе 102-й российской военной базы из Гюмри. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте, его слова приводит агентство "Sputnik Армения".

По словам Пашиняна, с 2018 года он неоднократно общался с президентом РФ Владимиром Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками, однако вопрос о выводе базы не поднимался.

С 2018 года я общаюсь с президентом Российской Федерации и другими высокопоставленными должностными лицами и никогда и ни разу не поднимал вопрос о выводе 102-й российской военной базы из Армении заявил Пашинян

При этом армянский премьер отметил, что Ереван не станет возражать, если Москва сама решит вывести базу, так как, по его словам, присутствие российских военных не имеет для Армении "жизненной необходимости". Если Россия захочет сохранить базу, армянская сторона готова это обсуждать, добавил Пашинян.

Ранее в Армении допустили повышение арендной платы для базы ВС РФ.