В Армении допустили повышение арендной платы для базы ВС РФ Депутат Габриэлян: Ереван может поднять арендную плату для базы ВС РФ

Москва12 сен Вести.Армения может повысить арендную плату для российской военной базы в Гюмри, заявил депутат армянского парламента от фракции "Гражданский договор" Вилен Габриэлян.

Он отметил, что премьер Армении Никол Пашинян уже намекал на возможность "поднятия цен" в случае роста стоимости российского газа, и подтвердил, что речь может идти об увеличении арендной платы для базы в Гюмри.

Почему бы и нет? Да. Это также моя личная позиция цитирует депутата портал factor.am

Кроме того, он допустил, что в будущем Армения может потребовать от России вывода базы.

Думаю, в будущем ничего исключать нельзя. Это также входит в наши права в рамках отношений между двумя государствами, поскольку согласно договору военная база может быть выведена из Республики Армения по требованию одной из сторон сказал он

Ранее армянский депутат Гегам Манукян заявил, что официально вопрос о выводе из страны российской военной базы в Гюмри не рассматривается. Он уточнил, что сейчас дискуссии об этом идут лишь на "общественных и информационных платформах".

До этого президент России Владимир Путин сообщал, что Россия готова вывести своих военных из Гюмри, если Армения сочтет присутствие российского военного контингента ненужным. Никол Пашинян в ответ указал, что Ереван не будет возражать, если Москва примет такое решение.