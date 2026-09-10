Депутат Манукян: в парламенте Армении не рассматривают вывод войск РФ из Гюмри

Парламент Армении не рассматривает вывод российских войск из Гюмри Депутат Манукян: в парламенте Армении не рассматривают вывод войск РФ из Гюмри

Москва10 сен Вести.В армянском парламенте не рассматривают вывод российской военной базы из Гюмри, сообщил "Известиям" член постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян.

Депутат уточнил, что этот вопрос обсуждается "только на общественных и информационных платформах". По его словам, никакой конкретики по этой теме нет.

Официально таких обсуждений нет сказал Манукян

Ранее президент России Владимир Путин указал, что РФ готова вывести своих военных из Гюмри, если власти Армении сочтут присутствие российского военного контингента ненужным. Позже армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван не станет возражать в случае принятия Москвой такого решения.