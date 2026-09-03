Пашинян: у Армении нет намерений вводить визы для россиян, им в стране рады

Пашинян: Армения рада российским туристам и не введет визы Пашинян: у Армении нет намерений вводить визы для россиян, им в стране рады

Москва3 сен Вести.Армения не планировала и не планирует вводить визовый режим с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая перед журналистами 3 сентября.

У нас нет намерений делать такое и никогда их и не было. У нас и в мысли такого не было, наоборот, мы с большим удовольствием принимаем приезжающих из России туристов и видим, что сейчас они стали очень активными участниками продвижения туристических преимуществ Армении сказал он

Премьер-министр отметил, что армянское общество встречает российских гостей "с большим удовольствием и любовью", и они, судя по всему, ощущают себя в республике вполне комфортно, что радует власти страны.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что армянские власти нанесут вред прежде всего своим гражданам, если решатся ввести визовый режим с Россией.