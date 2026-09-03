Захарова: Армения сама пострадает, если введет визы для россиян

Захарова: Ереван навредит гражданам Армении, если введет визы для россиян Захарова: Армения сама пострадает, если введет визы для россиян

Москва3 сен Вести.Возможное введение Ереваном визового режима для граждан России станет шагом, направленным против самой Армении, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Решение затронет также российских граждан, у которых есть много родственников в Армении, отметила Захарова.

Если Армения вдруг еще и визы введет, то она введет их не против нас, она введет их против собственных граждан приводит РИА Новости слова Захаровой

Президент Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы обсудить вопросы выбора Армении по поводу Европейского союза или ЕАЭС.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает партнерство с Ереваном отвечающим интересам и выгоде народов двух стран.