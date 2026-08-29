Москва29 авг Вести.Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна говорят о том, что у него нет политических ходов во внешней политике с РФ и Евросоюзом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Эксперт отметил, что слова о вступлении в ЕС и выходе из ОДКБ не предполагают конкретных политических решений со стороны Армении, а являются лишь способом "политического выживания" Пашиняна.

Во-первых, это способ его политического выживания. Во-вторых, эти заявления отражают то, что у него нет ходов во внешней политике сейчас ни в отношениях с Россией, ни на самом деле в отношениях с ЕС. Нет ходов сказал Силаев

Он добавил, что в вопросе выхода из ОДКБ Пашинян намерен переложить ответственность на Россию, чтобы позже обвинить ее в притеснении.

Это ведь не ОДКБ хочет разорвать отношения с Арменией. Это Армения хочет разорвать отношения с ОДКБ, поэтому Пашинян хочет переложить ответственность за свои решения на кого-то другого. Пусть решение, которое он отстаивает и которое он в публичном пространстве продвигает, примет Россия, а не Пашинян. А потом Пашинян будет показывать на Москву пальцем и говорить: "Видите, они нас опять обидели" заявил эксперт

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена возвращаться в работу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ожидает исключения из нее.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Армения вольна покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если в Ереване считают, что больше не нуждаются в членстве.