Песков: Армения сейчас де-факто не участвует в работе ОДКБ

Армения де-факто не участвует в работе ОДКБ, указали в Кремле Песков: Армения сейчас де-факто не участвует в работе ОДКБ

Москва6 ноя Вести.Армения в настоящий момент де-факто не принимает участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вы знаете, что Ереван сейчас де-факто не участвует в работе в ОДКБ​​​. Вы слышали официальное заявление Еревана о позиции в отношении целесообразности участия в ОДКБ сказал он

Как отметил пресс-секретарь главы государства, на такие случаи в уставных документах организации прописаны определенные шаги. Будущее Армении в рамках ОДКБ будет зависеть от того, какие обсуждения состоятся среди стран-членов ОДКБ, добавил Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика больше не заинтересована в ОДКБ.

По словам замглавы Министерства иностранных дел России Александра Панкина, Совет коллективной безопасности ОДКБ может на следующей неделе лишить Армению права голоса в организации.