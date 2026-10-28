Москва28 окт Вести.Армению следует исключить из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как республика не участвует в ее работе. Об этом заявил РИА Новости бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

Я бы их исключил. Взносы не платят, участие не принимают. Если по-серьезному, они должны просто взять и выйти, если это серьезные партнеры. Но так как у них двойственная позиция, что мы не выйдем и работать не будем, и не участвуем, и не хотим – их надо исключить цитирует его информагентство

В 2024 году Армения объявила о "заморозке" своего участия в ОДКБ и перестала платить членские взносы, несмотря на то, что это не предусмотрено уставом организации. Бордюжа отметил, что, если республика официально не вышла из состава ОДКБ, то она по-прежнему остается ее полноправным членом, и ее мнение приходится учитывать при принятии всех решений в рамках объединения.

Ранее возможность исключения Армении из ОДКБ из-за неуплаты членских взносов не стал исключать действующий генсек организации Таалатбек Масадыков. По его словам, вопрос дальнейшего участия Еревана в ОДКБ могут обсудить на заседании, которое пройдет 11 ноября в Москве.