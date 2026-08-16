Генсек: решение о будущем Армении в ОДКБ нужно принять в разумные сроки

В ОДКБ порекомендовали принять решение о будущем Армении в разумные сроки Генсек: решение о будущем Армении в ОДКБ нужно принять в разумные сроки

Москва16 авг Вести.Решение о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должно быть рассмотрено в разумные сроки.

Об этом заявил генсек организации Таалатбек Масадыков в беседе с РИА Новости.

Исходим из того, что решение относительно перспектив участия Армении в ОДКБ должно быть принято в разумные сроки сказал глава организации

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что вопрос о лишении права голоса Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите 11 ноября.