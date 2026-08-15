Москва15 авгВести.Страны-участники Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают Армению союзником по организации.
Об этом агентству РИА Новости сообщил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.
Армения с самого начала была активным и гармоничным государством-членом, внося достойный вклад в укрепление коллективного потенциала, и государства-члены ОДКБ по-прежнему рассматривают эту страну как союзника по организациирассказал генсек организации
Он подчеркнул, что руководители стран‑участниц неоднократно заявляли о своей готовности вести диалог с Ереваном по всем вопросам, связанным с возобновления полноценного участия Армении в совместной работе.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что вопрос о лишении права голоса Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите 11 ноября.
Депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Саргис Ханданян, комментируя возможное лишение Еревана права голоса в ОДКБ, отметил, что не видит причин или обстоятельств, которые могли бы привести к активизации участия республики в организации.