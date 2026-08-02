Постпред России при ОДКБ: Россия заинтересована в дружбе с Арменией

Постпред РФ при ОДКБ высказался об отношениях с Арменией Постпред России при ОДКБ: Россия заинтересована в дружбе с Арменией

Москва2 авг Вести.Россия заинтересована в дружественных отношениях с Арменией, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

По его словам, у других стран-членов ОДКБ тоже есть "свои интересы" с Ереваном.

Мы хотим сохранения дружественных отношений между Россией и Арменией, учитывая переплетения жизней и судеб наших народов, даже не за десятилетия, а за столетия. У других государств-членов ОДКБ тоже есть свои интересы и своя история отношений с Республикой Армения сказал Васильев

Как сообщалось, Армения приостановила участие в работе ОДКБ в 2024 году.