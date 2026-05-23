Глава МИД Мирзоян: партнерство Армении с США и ЕС не направлено против России

Армения заинтересована в сохранении двусторонних отношений с Россией

Москва23 мая Вести.Армения неизменно заинтересована в сохранении и развитии нормального партнерства с Россией, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

По его словам, отношения Армении с США и ЕС не мешают двусторонним отношениям с РФ.

Мы неизменно заинтересованы в сохранении и развитии нормального партнерства с Россией сказал Мирзоян в интервью изданию news.am

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет "растащить" союзников России, сейчас пытается втянуть в антироссийский лагерь Армению.