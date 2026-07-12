Захарова заявила, что Россию с Арменией связывают особые отношения Захарова: Россию и Армению связывают особые отношения

Москва12 июл Вести.Россию с Арменией связывают особые отношения в силу общей истории двух государств. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Армения – суверенная, независимая страна с древними корнями и потрясающей культурой.

Это государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории, в силу такого количества совместного всего: совместных семей, проектов, бизнеса, переплетения судеб сказала Захарова в интервью Ольге Благовещенской

Дипломат также отметила, что Москву и Ереван связывают культурные ценности и искренняя любовь народов двух стран.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что Ереван намерен продолжать развивать отношения с Москвой и заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе.