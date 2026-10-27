РИА Новости: экс-генсек ОДКБ рассказал, почему не получилось сблизиться с НАТО

Бордюжа: в НАТО проигнорировали желание ОДКБ наладить рабочие отношения РИА Новости: экс-генсек ОДКБ рассказал, почему не получилось сблизиться с НАТО

Москва27 окт Вести.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) много раз пыталась наладить рабочие отношения с НАТО, но альянс игнорировал эти попытки.

Об этом РИА Новости рассказал экс-генсек ОДКБ и чрезвычайный и полномочный посол РФ Николай Бордюжа

Я никогда не участвовал и не слышал о каких-либо переговорах о вступлении России в НАТО ... Даже в рамках ОДКБ была выработана позиция по организации взаимодействия с НАТО, был принят консенсусным решением документ "О принципах взаимоотношений ОДКБ с НАТО сказал Бордюжа

В этом документе, как уточнил экс-генсек, были определены направления, по которым организация могла бы и была заинтересована взаимодействовать со структурами НАТО, но попытки провалились, потому что альянс "никаких шагов не предпринимал, чтобы ответить на призыв".

Ранее стало известно, что Армению могут исключить из организации из-за неуплаты членских взносов. Вопрос о дальнейшем присутствии Еревана в ОДКБ могут обсудить на заседании организации, которое пройдет в Москве 11 ноября.