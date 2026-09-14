Масадыков: ОДКБ не считает, что перспективы диалога с НАТО отсутствуют

В ОДКБ видят возможности для диалога с НАТО Масадыков: ОДКБ не считает, что перспективы диалога с НАТО отсутствуют

Москва14 сен Вести.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит возможность диалога с НАТО), отметил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков в статье для журнала "Национальная оборона".

ОДКБ уже предлагала возобновить диалог НАТО.

Эти действия не дали результата. Тем не менее, ОДКБ сохраняет приверженность прагматичному подходу и не считает, что перспектив диалога не существует заявил Масадыков

Между тем увеличивается количество экспертов, разделяющих позицию ОДКБ по вопросам создания архитектуры евразийской безопасности.

Однако в мире растут риски крупномасштабных конфликтов с катастрофическими последствиями, заключил Масадыков.