Москва14 сенВести.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит возможность диалога с НАТО), отметил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков в статье для журнала "Национальная оборона".
ОДКБ уже предлагала возобновить диалог НАТО.
Эти действия не дали результата. Тем не менее, ОДКБ сохраняет приверженность прагматичному подходу и не считает, что перспектив диалога не существуетзаявил Масадыков
Между тем увеличивается количество экспертов, разделяющих позицию ОДКБ по вопросам создания архитектуры евразийской безопасности.
Однако в мире растут риски крупномасштабных конфликтов с катастрофическими последствиями, заключил Масадыков.