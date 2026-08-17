Генсек ОДКБ указал на опасность милитаризации Европы Масадыков: милитаризация и воинственная риторика Европы крайне опасны

Москва17 авг Вести.Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков предупредил о высокой степени опасности, которую представляет милитаризация Европы и растущая воинственная риторика Запада в адрес ОДКБ, сообщает РИА Новости.

Увеличение военной активности и агрессивные высказывания Запада становятся особенно рискованными с учетом больших военных арсеналов западных государств. При этом растет взаимное недоверие, отсутствуют действенные международно-правовые механизмы урегулирования конфликтов, подчеркнул Масадыков.

Мировые военные расходы составили в 2025 году почти $2,9 трлн, что увеличивает риск нарастания напряженности, заключил генсек ОДКБ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Европа занята только милитаризацией и приближается к опаснейшей черте.