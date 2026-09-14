Генсек ОДКБ указал на целесообразность возобновления работы с ОБСЕ Масадыков: ОДКБ видит целесообразность возобновления работы с ОБСЕ

Москва14 сен Вести.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает целесообразным возобновить работу с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков в статье для журнала "Национальная оборона".

ОБСЕ сохраняет потенциал, который можно использовать для выполнения ее изначальной задачи - укрепления безопасности в Европе, считает генсек ОДКБ.

Мы видим целесообразность возобновления работы с ОБСЕ подчеркнул Масадыков

В мае генсек ОДКБ провел встречу с главой ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который проявил искреннюю нацеленность на поддержку устойчивого диалога между двумя организациями.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что у стран Запада не получается ввести монополию и использовать организацию в гибридной войне против Москвы.

Постпред подчеркнул, что российская сторона приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от своей общественности, в том числе о киевском режиме.