Москва2 июлВести.Азербайджан не исключает своего участия в различных операциях ООН и НАТО. Об этом сообщил глава азербайджанского Министерства обороны Закир Гасанов.
По его словам, в нынешних турбулентных геополитических процессах возрастает роль миротворцев.
Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы по сохранению мира и глобальной безопасности. В настоящее время изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО в целях содействия сохранению международного мираприводит слова агентство Report
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Евросоюзом на текущий момент сложился динамичный диалог.