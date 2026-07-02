Гасанов: Азербайджан рассматривает возможность участия в операциях ООН и НАТО

Азербайджан рассматривает возможность участия в операциях ООН и НАТО Гасанов: Азербайджан рассматривает возможность участия в операциях ООН и НАТО

Москва2 июл Вести.Азербайджан не исключает своего участия в различных операциях ООН и НАТО. Об этом сообщил глава азербайджанского Министерства обороны Закир Гасанов.

По его словам, в нынешних турбулентных геополитических процессах возрастает роль миротворцев.

Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы по сохранению мира и глобальной безопасности. В настоящее время изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО в целях содействия сохранению международного мира приводит слова агентство Report

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Евросоюзом на текущий момент сложился динамичный диалог.