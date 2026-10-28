В Армении не видят возможности остаться в ОДКБ МИД Армении: не видим возможности вернуться в ОДКБ

Москва28 окт Вести.Армения не видит возможности остаться в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, высказываясь по поводу слов экс-генсека ОДКБ.

Ранее экс-генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что он бы исключил Армению из организации. Бордюжа обосновал это тем, что республика уже не принимает участие в работе ОДКБ, но с ней приходится согласовывать все решения.

Мирзоян сказал журналистам, что Армения уже прекратила участвовать в работе ОДКБ и заморозила свое членство. Глава МИД Армении полагает, что "если другие члены структуры или секретариат" делают высказывания, то это напрасно.

Мы нашу позицию не поменяем и не видим наше возвращение в ОДКБ заявил он

23 октября нынешний генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщал о фактическом выходе Армении из организации.