Москва5 нояВести.Армения больше не заинтересована в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом журналистам заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Таким образом глава армянского правительства прокомментировал заявление генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова о возможном применении в отношении Еревана статьи 25 Устава объединения.
Наш интерес к ОДКБ иссяк, и у нас нет интереса к ОДКБсказал Пашинян
Ранее стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ может рассмотреть лишение Армении права голоса, а также принять решение о приостановке выдвижения ее граждан на квотные должности.