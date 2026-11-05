Пашинян заявил, что Армения больше не заинтересована в ОДКБ

Интерес Армении к ОДКБ иссяк, заявил Пашинян Пашинян заявил, что Армения больше не заинтересована в ОДКБ

Москва5 ноя Вести.Армения больше не заинтересована в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом журналистам заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Таким образом глава армянского правительства прокомментировал заявление генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова о возможном применении в отношении Еревана статьи 25 Устава объединения.

Наш интерес к ОДКБ иссяк, и у нас нет интереса к ОДКБ сказал Пашинян

Ранее стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ может рассмотреть лишение Армении права голоса, а также принять решение о приостановке выдвижения ее граждан на квотные должности.