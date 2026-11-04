Москва4 ноя Вести.Совет коллективной безопасности ОДКБ может рассмотреть лишение Армении права голоса, а также приостановку выдвижения ее граждан на квотные должности. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

Он отметил, что представители страны около трех лет не принимают активного участия в проектах ОДКБ, однако присутствуют на всех еженедельных совещаниях.

Есть проект решения, представленный Российской Федерацией, по применению статьи 25 Устава ОДКБ к Армении. Это касается членских взносов и неучастия. Последние два года, третий год уже неучастия. Скажем так, присутствие, но неучастие в работе Организации договора сказал Масадыков журналистам на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что страна не видит возможности остаться в Организации Договора о коллективной безопасности. В разговоре с журналистами он сказал, что государство уже прекратило участвовать в работе ОДКБ и заморозила свое членство.