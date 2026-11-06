МИД: Армения может лишиться права голоса в ОДКБ на следующей неделе

МИД: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ на следующей неделе МИД: Армения может лишиться права голоса в ОДКБ на следующей неделе

Москва6 ноя Вести.Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может на следующей неделе принять решение о лишении Армении права голоса в организации, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью ТАСС.

Армения уже два с лишним года не платит взносов, поэтому вполне может быть рассмотрен вопрос и принято решение о временном приостановлении ее членства, точнее, лишении права голоса до тех пор, пока не будут уплачены взносы. Это абсолютно технический момент, предусмотренный уставом, конкретной статьей его приводит ТАСС слова Панкина

Возможен и такой исход, но это зависит от решения президента, заключил замглавы МИД.

В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата, и Ереван намерен подать заявку на вступление в НАТО.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве.