Депутат Манукян: в парламенте Армении не обсуждается вопрос о выходе из ОДКБ

Армения не делает официальных шагов для выхода из ОДКБ, заявили в парламенте Депутат Манукян: в парламенте Армении не обсуждается вопрос о выходе из ОДКБ

Москва9 ноя Вести.Парламент Армении в настоящее время не рассматривает вопрос о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в интервью газете "Известия" член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян.

В парламенте никаких шагов, никаких инициатив насчет ОДКБ нет, только заявления представителей правящей партии и (премьер-министра – прим. ред​​​.) Никола Пашиняна подчеркнул собеседник издания

4 ноября генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что Совет коллективной безопасности может рассмотреть вопрос о лишении Армении права голоса, а также приостановку выдвижения ее представителей на квотные должности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что будущее закавказской республики в рамках ОДКБ будет зависеть от итогов обсуждения на саммите объединения, который запланирован на 11 ноября и пройдет в Москве.