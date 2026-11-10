Лавров заявил, что Россия не будет выгонять Армению из ОДКБ

Лавров: Россия не будет выгонять Армению из ОДКБ Лавров заявил, что Россия не будет выгонять Армению из ОДКБ

Москва10 ноя Вести.Россия не будет настаивать на исключении Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Армения не направляла заявок о выходе из ОДКБ или Евразийского экономического союза.

Если хотят, чтобы мы выгоняли Армению, мы так не будем делать сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Москве

Лавров отметил, что заявления премьер-министра Никола Пашиняна о бесполезности ОДКБ для республики не подкреплены какими-либо документами.

Страны организации договорились вынести на рассмотрение глав государств решение о приостановке приема граждан Армении на работу в секретариат ОДКБ и лишении республики права голоса, напомнил Лавров.