Москва10 нояВести.Россия не будет настаивать на исключении Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Армения не направляла заявок о выходе из ОДКБ или Евразийского экономического союза.
Если хотят, чтобы мы выгоняли Армению, мы так не будем делатьсказал министр на пресс-конференции по итогам заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Москве
Лавров отметил, что заявления премьер-министра Никола Пашиняна о бесполезности ОДКБ для республики не подкреплены какими-либо документами.
Страны организации договорились вынести на рассмотрение глав государств решение о приостановке приема граждан Армении на работу в секретариат ОДКБ и лишении республики права голоса, напомнил Лавров.