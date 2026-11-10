Лавров: поставлен вопрос о лишении Армении права голоса в органах ОДКБ Лавров: ОДКБ рассмотрит вопрос о лишении Армении права голоса из-за долгов

Москва10 ноя Вести.Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в среду, 11 ноября, рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса из-за задолженности по взносам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, главам государств ОДКБ будет представлен соответствующий проект решения. Лавров сообщил, что Армения уже более двух лет не перечисляет членские взносы, в связи с чем рассматривается вопрос о применении к республике статьи 25 Устава ОДКБ.

Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности отметил министр

При этом даже в случае лишения права голоса Ереван сохранит право на коллективную безопасность в рамках организации, подчеркнул Лавров.

В феврале 2024 года Армения заморозила участие в ОДКБ. При этом Ереван формально не вышел из объединения, но прекратил перечислять членские взносы.

9 ноября член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян заявил, что парламент Армении в настоящее время не рассматривает вопрос о выходе страны из ОДКБ.