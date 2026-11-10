Москва10 нояВести.В ОДКБ и ЕАЭС не получали от Армении заявки на выход из организаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что в Армении уже больше года как принят закон о начале официального процесса вступления страны в Евросоюз.
Заявка такая не поступала, как не поступала и заявка о выходе из Евразийского экономического союзасказал Лавров в ходе пресс-конференции с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым
Министр подчеркнул, что российская сторона не будет настаивать на исключении Армении из ОДКБ.
9 ноября член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян заявил, что парламент Армении в настоящее время не рассматривает вопрос о выходе страны из ОДКБ.