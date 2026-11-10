Лавров: заявка Армении на выход из ОДКБ и ЕАЭС не поступала

Лавров заявил, что в ОДКБ и ЕАЭС не получали от Армении заявки о выходе Лавров: заявка Армении на выход из ОДКБ и ЕАЭС не поступала

Москва10 ноя Вести.В ОДКБ и ЕАЭС не получали от Армении заявки на выход из организаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что в Армении уже больше года как принят закон о начале официального процесса вступления страны в Евросоюз.

Заявка такая не поступала, как не поступала и заявка о выходе из Евразийского экономического союза сказал Лавров в ходе пресс-конференции с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым

Министр подчеркнул, что российская сторона не будет настаивать на исключении Армении из ОДКБ.

9 ноября член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян заявил, что парламент Армении в настоящее время не рассматривает вопрос о выходе страны из ОДКБ.