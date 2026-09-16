Лавров: Россия не будет оплачивать подготовку Армении к членству в ЕС

Лавров высказался о подготовке Армении к членству в Евросоюзе Лавров: Россия не будет оплачивать подготовку Армении к членству в ЕС

Москва16 сен Вести.Россия не намерена оплачивать подготовку Армении к членству в Европейском союзе за счет преференций, которые республика получает в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи.

Министр подчеркнул, что Москва не стремится ограничивать возможности Еревана самостоятельно выбирать партнеров и путь развития.

Мы ни в коей мере не хотим искусственно задерживать процессы диверсификации, которые провозглашены премьер-министром Николом Пашиняном. Мы за то, чтобы каждая страна имела право выбирать себе и партнеров, и путь развития сказал Лавров

При этом глава российского дипведомства отметил, что Армении "все-таки надо определиться". По его словам, если процесс внедрения в армянское законодательство и нормативную практику евростандартов уже начался, то РФ не хотелось бы оплачивать членство или подготовку к членству в Евросоюзе путем тех огромных преференций, которые Армения получает в ЕАЭС.

Ранее в МИД РФ назвали срок, в который Армении нужно провести референдум по ЕС.