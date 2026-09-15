МИД России рассказал о планах Брюсселя на Армению Галузин: Брюссель рассматривает Армению как источник ресурсов и рабочей силы

Москва15 сен Вести.Евросоюз (ЕС) видит Армению только в качестве источника ресурсов, рабочей силы и рынка сбыта, при этом обещания европейцев в адрес Еревана носят эфемерный характер, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью газете "Известия".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывал на либерализацию визового режима с ЕС уже к 2029 году, однако в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что пока слишком рано говорить о конкретной дате.

Таким образом, ЕК на деле не подтвердила названные Пашиняном сроки ввода безвизового режима.

Это подчеркивает всю эфемерность обещаний "прекрасного европейского будущего" и утилитарность восприятия Брюсселем армянского государства. В своих "подопечных" европейцы видят лишь источник ресурсов, рабочей силы, а также полностью деиндустриализированный рынок сбыта для собственных товаров и услуг, в том числе по обеспечению безопасности, за которые приходится - во всех смыслах - дорого платить приводят "Известия" слова Галузина

Между тем депутат армянского парламента от блока "Армения" Агнесса Хамоян заявила, что у Армении нет реальных шансов стать членом ЕС в ближайшие 20 лет.

Похожее мнение озвучил французский политолог Тигран Егавян в интервью газете Figaro. Надежды Еревана на вступление в ЕС не имеют под собой оснований. ЕС не намерен принимать Армению в свой состав, а только использует ее в противостоянии с Россией на Южном Кавказе, подчеркнул Егавян.