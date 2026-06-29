В МИД РФ заявили, что Армения предпринимает практические шаги по сближению с ЕС Галузин: процесс вступления Армении в Евросоюз уже начался

Москва29 июн Вести.Процесс вступления Армении в Европейский союз к настоящему моменту уже начался. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат напомнил, что в апреле прошлого года в республике приняли закон о начале процесса присоединения к ЕС.

Что нам с вами еще нужно для того, чтобы констатировать, что процесс вступления Армении в Европейский союз начат – принят специальный закон на эту тему. И каких-то других толкований я здесь не усматриваю сказал Галузин в интервью RTVI

Он также добавил, что власти Армении предпринимают практические шаги, направленные на сближение республики с ЕС.

Ранее сенатор Владимир Джабаров высказал мнение, что Армения потеряет свою государственность, если присоединится к ЕС.

Как, в свою очередь, отмечал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, разрыв многолетних связей с Россией неизбежно приведет к тяжелым последствиям для обычных граждан Армении.