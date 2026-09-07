Еврокомиссия не стала называть сроки введения безвиза с Арменией В ЕК сочли преждевременным говорить о безвизовом режиме с Арменией

Москва7 сен Вести.Еврокомиссия пока не готова подтверждать, что безвизовый режим между Евросоюзом (ЕС) и Арменией будет введен к 2029 году. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.

В ходе брифинга в Брюсселе Пиньо указала на слишком ранний срок для озвучивания точных дат.

Слишком ли рано предвидеть, будет ли 2029 год или другая дата моментом либерализации визового режима. Я бы сказала, что так и есть, еще слишком рано для такой точности сказала она

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на либерализацию визового режима с Евросоюзом уже к 2029 году. Он также указал, что только Ереван продолжает диалог с объединением по этой теме.