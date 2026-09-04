Hraparak.am: Запад намерен добиться от Армении введения визового режима с РФ

Запад добивается от Армении введения визового режима для россиян Hraparak.am: Запад намерен добиться от Армении введения визового режима с РФ

Москва4 сен Вести.Страны Запада требуют от Армении ввести визовый режим с Россией. Об этом пишет онлайн-издание hraparak.am.

Уточняется, что среди требований со стороны Брюсселя также есть назначение бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на одну из ключевых должностей.

Это является одним из предварительных условий, после выполнения которого ЕС в перспективе может либерализовать визовый режим для Армении отмечается в публикации

Уточняется, что Западу нужен "свой человек" в Министерстве обороны Армении или Службе национальной безопасности.

3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планировал и не планирует вводить визовый режим с Россией.