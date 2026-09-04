Москва4 сенВести.Страны Запада требуют от Армении ввести визовый режим с Россией. Об этом пишет онлайн-издание hraparak.am.
Уточняется, что среди требований со стороны Брюсселя также есть назначение бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на одну из ключевых должностей.
Это является одним из предварительных условий, после выполнения которого ЕС в перспективе может либерализовать визовый режим для Арменииотмечается в публикации
Уточняется, что Западу нужен "свой человек" в Министерстве обороны Армении или Службе национальной безопасности.
3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планировал и не планирует вводить визовый режим с Россией.