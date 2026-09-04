Захарова заявила, что введение Арменией виз для россиян ударит по самим армянам Захарова: введение Арменией виз для россиян ударит по самим армянам

Москва4 сен Вести.Введение Арменией визового режима для России ударит прежде всего по самим армянам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, которые приводит канал SHOT в мессенджере МАХ, этот шаг также ударит по россиянам, у которых в республике живут родственники.

Если Армения... еще и визы введет, то она введет их не против нас. Она введет их против своих собственных граждан считает Захарова

Ранее издание Hraparak со ссылкой на источник в армянском правительстве сообщало, что Запад потребовал от Армении ввести визы для россиян. Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не планировала и не планирует вводить визовый режим с Россией.