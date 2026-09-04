Москва4 сенВести.Введение Арменией визового режима для России ударит прежде всего по самим армянам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, которые приводит канал SHOT в мессенджере МАХ, этот шаг также ударит по россиянам, у которых в республике живут родственники.
Если Армения... еще и визы введет, то она введет их не против нас. Она введет их против своих собственных граждансчитает Захарова
Ранее издание Hraparak со ссылкой на источник в армянском правительстве сообщало, что Запад потребовал от Армении ввести визы для россиян. Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не планировала и не планирует вводить визовый режим с Россией.