Москва11 авгВести.Премьер Армении Никол Пашинян получил ультиматум, связанный с необходимостью в течение месяца сделать выбор между членством в ЕАЭС и перспективой принятия в ЕС. Об этом сообщает армянская газета Hraparak со ссылкой на источники.
Согласно приведенным данным, на Армению могут быть наложены ограничения.
Что именно имеется в виду и чего следует ожидать помимо экономических санкций и ограничений на экспорт, наши источники детально не знают. Однако они приводят несколько отрывочных примеров возможных мер, о которых говорят с тревогойговорится в публикации
Среди мер ограничения приводятся "существенное ограничение" воздушных рейсов между Россией и Арменией и ужесточение миграционной политики для граждан Армении. Источники отметили, что давление может затронуть поставки газа и ряд других экономических направлений.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что вопрос о лишении права голоса Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите 11 ноября.