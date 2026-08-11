Армения может столкнуться с ограничениями, если не выберет между ЕС и ЕАЭС

В Армении заявили об ультиматуме по поводу членства в ЕАЭС Армения может столкнуться с ограничениями, если не выберет между ЕС и ЕАЭС

Москва11 авг Вести.Премьер Армении Никол Пашинян получил ультиматум, связанный с необходимостью в течение месяца сделать выбор между членством в ЕАЭС и перспективой принятия в ЕС. Об этом сообщает армянская газета Hraparak со ссылкой на источники.

Согласно приведенным данным, на Армению могут быть наложены ограничения.

Что именно имеется в виду и чего следует ожидать помимо экономических санкций и ограничений на экспорт, наши источники детально не знают. Однако они приводят несколько отрывочных примеров возможных мер, о которых говорят с тревогой говорится в публикации

Среди мер ограничения приводятся "существенное ограничение" воздушных рейсов между Россией и Арменией и ужесточение миграционной политики для граждан Армении. Источники отметили, что давление может затронуть поставки газа и ряд других экономических направлений.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что вопрос о лишении права голоса Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите 11 ноября.