Москва4 авгВести.Вопрос о создании в Армении центра для содержания нелегальных мигрантов из стран Евросоюза не обсуждался с Ереваном. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян в комментарии агентству "Арменпресс".
Нам такого предложения не поступало, этот вопрос с нами не обсуждалсяподчеркнула дипломат
Ранее Euronews сообщил, что 4 августа на заседании Совета ЕС может быть рассмотрена инициатива о создании центров для содержания нелегальных мигрантов в ряде стран, включая Армению.