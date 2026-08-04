МИД Армении: ЕС не обсуждал с Ереваном центр для нелегальных мигрантов Ереван опроверг переговоры с ЕС о размещении нелегальных мигрантов

Москва4 авг Вести.Вопрос о создании в Армении центра для содержания нелегальных мигрантов из стран Евросоюза не обсуждался с Ереваном. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян в комментарии агентству "Арменпресс".

Нам такого предложения не поступало, этот вопрос с нами не обсуждался подчеркнула дипломат

Ранее Euronews сообщил, что 4 августа на заседании Совета ЕС может быть рассмотрена инициатива о создании центров для содержания нелегальных мигрантов в ряде стран, включая Армению.