Депутат Хамоян: у Армении не выйдет вступить в ЕС в ближайшие 20 лет

Армянский депутат Хамоян сомневается, что Армения станет членом ЕС Депутат Хамоян: у Армении не выйдет вступить в ЕС в ближайшие 20 лет

Москва8 сен Вести.У Армении нет реальных шансов стать членом Евросоюза в ближайшие 20 лет, заявила журналистам депутат парламента от блока "Армения" Агнесса Хамоян.

Так она прокомментировала неопределенность сроков либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.

Я рада, что еврочиновники сами раскрывают ложь Никола Пашиняна. Армения не станет членом Европейского союза в ближайшее десятилетие, двадцатилетие, ложью является и то, что в 2029 году процесс либерализации виз будет завершен, и граждане Армении будут путешествовать в Европу без виз сказала Хамоян

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что рассчитывает на либерализацию визового режима с ЕС уже к 2029 году. По его словам, Ереван и Брюссель по-прежнему ведут активный диалог на эту тему.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, в свою очередь, заявила, что не может подтвердить введение безвизового режима с Арменией к этому сроку. По ее словам, назвать конкретную дату невозможно, так как "еще слишком рано для такой точности".