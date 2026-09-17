Шойгу: Россия не будет финансировать евроинтеграцию Армении Шойгу: РФ не намерена оплачивать европейский выбор властей Армении

Москва17 сен Вести.Россия не готова и не намерена финансировать процесс евроинтеграции Армении, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании президиума научно-экспертного совета Совбеза.

Шойгу напомнил, что позиция руководства страны по данному вопросу предельно ясна: Еревану следует окончательно определиться с внешнеполитическим вектором развития и провести референдум о вступлении в Европейский союз либо сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что каждый шаг в сторону сближения с ЕС повлечет за собой закономерные и объективные последствия.