Шойгу заявил о рейдерском захвате властями Армении предприятий с инвестициями РФ Шойгу: власти Армении захватывают предприятия, в которые РФ вложила миллиарды

Москва17 сен Вести.Власти Армении осуществляют в стране "рейдерские захваты" предприятий, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании президиума научно-экспертного совета Совбеза.

Недружественная линия и откровенные двойные стандарты проявляются в отношении российского бизнеса, работающего в Армении. То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем "рейдерский захват приводит слова Шойгу РИА Новости

Глава Совбеза РФ напомнил, что Россия в 1990-е годы спасла Армению от экономического и энергетического коллапса, за 10 лет членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) ее экономика выросла втрое. Однако теперь власти страны взяли курс на сближение с Евросоюзом и ведут антироссийскую риторику. Шойгу отметил, что для захвата предприятий Ереван приводит "откровенно нелепые" аргументы.

Например, то, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами сказал глава Совбеза

Также Шойгу добавил, что Россия не собирается финансировать евроинтеграцию Еревана.