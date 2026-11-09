МИД РФ заявил о попытке Армении переложить ответственность за свои шаги на ОДКБ

МИД России: власти Армении стремятся переложить ответственность на ОДКБ МИД РФ заявил о попытке Армении переложить ответственность за свои шаги на ОДКБ

Москва9 ноя Вести.Ереван вновь пытается перенести ответственность за собственные решения на страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД России Александр Панкин.

Дипломат напомнил, что несмотря на приостановку участия в организации и неуплату взносов, Армения пока сохраняет статус полноправного члена ОДКБ.

Москва, продолжил Панкин, не отстраняет республику от взаимодействия и оставляет своим партнерам возможность подключаться к любым решениям, которые вырабатываются в рамках объединения

Это, в конечном счете, полностью отвечало бы их (Армении – прим. ред.) интересам. К сожалению, встречного движения с армянской стороны не наблюдаем. Скорее, наоборот: вновь налицо попытки переложить ответственность за принимаемые решения на других подчеркнул замглавы российского МИД

Он напомнил о норме уставных документов организации: "в соответствии с положениями Устава ОДКБ государство-член может быть лишено права голоса до полной уплаты накопившейся задолженности по взносам".

Панкин также прокомментировал ожидания от саммита ОДКБ, запланированного на 11 ноября в Москве. По его словам, предстоящая сессия Совета коллективной безопасности "станет кульминацией российского председательства в объединении".

Главам государств планируется представить для утверждения обширный пакет документов, нацеленных на дальнейшее всестороннее укрепление потенциала организации как одного из ключевых механизмов поддержания региональной стабильности.

Участники сессии намерены также "сверить часы по актуальным вопросам международной и региональной повесток дня, определить магистральные направления дальнейшего развития союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ".

6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что будущее Армении в рамках ОДКБ будет зависеть от итогов обсуждений в рамках саммита объединения.