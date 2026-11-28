Москва28 ноя Вести.Перспективы дальнейшего участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны определить власти республики Армения.

Об этом в интервью ТАСС и журналу "Евразимут" заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

Он отметил, что нынешнюю ситуацию нельзя считать нормальной, поскольку де-факто Армения приостановила работу в ОДКБ. Масадыков подчеркнул, что "решение остается за армянской стороной".

После погашения задолженности Армения сможет возобновить участие в ОДКБ, в том числе, восстановит право голоса, а также сможет выдвигать своих представителей на квотные должности в рамках этой структуры.

Генсек ОДКБ добавил, что "организация действует строго по уставу и не намерена искусственно обострять ситуацию, но не может игнорировать неучастие одного из членов в коллективных делах".

В начале ноября Совет коллективной безопасности ОДКБ применил к Армении статью 25 устава, которая позволяет приостановить право страны-участницы выдвигать граждан на квотные должности в организации и лишить права голоса при невыполнении в течение двух лет обязательств по взносам в бюджет ОДКБ. Армения не платила взносы последние три года.

Депутат парламента Армении, член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян, со своей стороны, заявлял, что республика не рассматривает вопрос о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности.

Депутат Госдумы Алена Аршинова считает, что предлог для этого ищет премьер-министр республики Никол Пашинян.