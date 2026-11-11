Песков сообщил, что Армению лишили права голоса в ОДКБ

Песков: Армению лишили права голоса в ОДКБ Песков сообщил, что Армению лишили права голоса в ОДКБ

Москва11 ноя Вести.Армению лишили права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за невыполнения обязательств перед организацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале "Юнашев Live".

По словам Пескова, соответствующее решение было принято на основании устава ОДКБ.

В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ заявил Песков

Он уточнил, что этот вопрос обсуждался в ходе заседания организации.

Ранее Песков заявил, что Армения не принимает участие в работе ОДКБ.