Москва21 октВести.В Кремле пока не ознакомлены с докладом о возможных последствиях приостановки в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне члены межправительственного совета ЕАЭС от РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных потерях Армении в случае ее выхода из состава объединения.
Нет, не ознакомилисьответил Песков на вопрос журналиста о том, ознакомлены ли в Кремле с этим докладом
Ранее сообщалось, что Россия может предложить двум другим странам стать членами Евразийского экономического союза взамен Армении, что позволит минимизировать репутационный вред, который потенциально может нанести Ереван.