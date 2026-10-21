Песков: Кремль не изучал доклад о приостановке членства Армении в ЕАЭС

Песков прокомментировал последствия приостановки членства Армении в ЕАЭС Песков: Кремль не изучал доклад о приостановке членства Армении в ЕАЭС

Москва21 окт Вести.В Кремле пока не ознакомлены с докладом о возможных последствиях приостановки в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне члены межправительственного совета ЕАЭС от РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных потерях Армении в случае ее выхода из состава объединения.

Нет, не ознакомились ответил Песков на вопрос журналиста о том, ознакомлены ли в Кремле с этим докладом

Ранее сообщалось, что Россия может предложить двум другим странам стать членами Евразийского экономического союза взамен Армении, что позволит минимизировать репутационный вред, который потенциально может нанести Ереван.