Выход из ЕАЭС будет стоить Армении 15,6% ВВП ЕАЭС: выход из союза обойдется Армении в 15,6% ВВП

Москва20 окт Вести.Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия подготовили совместный доклад о последствиях возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза ради вступления в ЕС, сообщает KP.RU. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну на цифрах показали, что его стремление любой ценой попасть в Евросоюз не грозит ничем хорошим.

В документе, который будет направлен главам государств ЕАЭС, утверждается, что Ереван может столкнуться с сокращением ВВП на 15,6 %.

Кроме того, Армению в случае выхода ждет рост стоимости газа на 69%, падение алкогольного экспорта на 50% и сокращение денежных переводов из России в два раза - до 1,85 млрд долларов.

В докладе ЕАЭС также указывается, что выход Армении из союза приведет, в первую очередь, к падению уровня жизни рядовых граждан, а также уничтожению целых отраслей экономики.